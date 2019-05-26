اتفاقية بين «مرجان العقارية» ومجموعة «بارسيلو» لإدارة فندق 5 نجوم في رأس الخيمة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إدارة مجموعة «بارسيلو» الفندقية التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، عن توقيع اتفاقية مع شركة «مرجان»، مطور عقارات الملكية الحرة في رأس الخيمة، وبموجب الاتفاقية تتولى «بارسيلو» إدارة عمليات الفندق والمنتجع ذي الخمس نجوم والذي سيفتتح أبوابه في الربع الثالث من عام 2021، ويقع الفندق الذي يضم 500 غرفة في جزيرة المرجان الوجهة السياحية الفاخرة في رأس الخيمة، ليكون الفندق والمنتجع السابع تحت مظلة العلامة في الإمارات .

وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «يشكل توقيع اتفاقية إدارة الفندق والمنتجع الجديد خطوةً مهمةً في مسيرة تطور جزيرة المرجان وتعزيز مساهماتها في قطاع الضيافة والترفيه في رأس الخيمة وتشتهر مجموعة بارسيلو الفندقية بتقديم منتجات فندقية وخدمة عملاء عالية الجودة، ونحن على ثقة تامة بقدرتها على تعزيز وتطوير الخدمات التي نوفرها للباحثين عن ملاذ فاخر لأغراض العمل والترفيه في جزيرة المرجان، ونتطلع إلى العمل عن قرب مع مجموعة بارسيلو الفندقية لاستكمال المشروع، وافتتاح الفندق والمنتجع خلال الربع الثالث من 2021، والإعلان عن اسمه في المستقبل القريب».