إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الأعلى دخلاً في 2018

المصدر: دبي - سيد صالح

كشفت دراسة بعنوان «مستحقات الرؤساء التنفيذيين لأكبر 200 شركة مُتداولَة»، نشرتها «نيويورك تايمز» أن إيلون ماسك، رائد الأعمال الشهير ومؤسس شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي، تقاضى دخلاً إجمالياً بُحكم منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة بلغت قيمته على مدار العام الماضي 2.3 مليار دولار، ليتصدر بذلك قائمة «مستحقات الرؤساء التنفيذيين في عام 2018»، وأفادت الدراسة بأن الجزء الأكبر من الدخل السنوي الهائل الذي تقاضاه ماسك في 2018 جاء في صورة خيارات الحصول على أسهم في «تسلا».

وتفوق ماسك بفارق شاسع يتجاوز 2 مليار دولار على أقرب منافسيه، وهو ديفيد إم. زاسلاف، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسكفري» للشبكات الإعلامية، مالكة قناة «ديسكفري» التلفزيونية الأمريكية الشهيرة للبرامج الوثائقية.

وبالمقارنة مع الدخل الذي تقاضاه ماسك العام الماضي، بدا دخل زاسلاف شديد التواضع، حيث لم يتجاوز 129 مليون دولار. واللافت أن دخل ماسك فاق مجموع الدخول السنوية التي تقاضاها الـ 56 رئيساً تنفيذياً التالين له على القائمة.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن باقة المستحقات الإجمالية التي يتقاضاها ماسك من «تسلا» تُعَد غير مألوفة لدى الشركات الأمريكية.

وكان مجلس إدارة «تسلا» قد أقر في مارس 2018 لائحة مكافآت تجيز منح ماسك خيار حيازة أسهم مجانية في الشركة إذا بلغت القيمة السوقية لها رقماً محدداً في غضون 10 سنوات. وأضافت الصحيفة أن ماسك يتحكم بالفعل في كمٍّ هائل من أسهم «تسلا»، الأمر الذي يمنحه حافزاً قوياً لرفع القيمة السوقية للشركة.