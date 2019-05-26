دبي..تجربة فريدة في تحسين نوعية الحياة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

ذكر تقرير نشره موقع «سكوب إمبير» أن التفكير ببدء حياة جديدة في دبي، أحد أكثر التجارب إثارة التي يمكن الاستمتاع بها على الإطلاق، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسة للانتقال إلى الإمارة هو زيادة الدخل والتقدم الوظيفي وتحسين نوعية الحياة.

وأضاف أن العيش في دبي اختيار وتفضيلات شخصية، ومعرفة ما إذا كانت الفرص التي توفرها، مثل الدخل الجيد غير المثقل بالضرائب، ستفوق السلبيات المحتملة التي قد تواجه المرء.

وأضاف التقرير أن دبي في استطلاع جديد صدر الأسبوع الماضي بعنوان «مسح خريطة أسعار العالم 2019» احتلت المرتبة الرابعة عشرة في تقرير متوسط الرواتب الشهرية؛ الذي فصّل متوسط الراتب الشهري لأكثر من 50 مدينة. وبلغ متوسط الراتب الشهري في دبي 10.500 دراهم، ما يعادل 2856 دولاراً.