الإمارات الشريك التجاري الأول لــ 20 بلداً

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت دولة الإمارات قائمة الشركاء التجاريين في تصدير واستيراد السلع لـ 20 دولة من مختلف دول العالم في 2017، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان «حالة الاعتماد على السلع في 2019»، والذي يرصد اعتماد الاقتصاد الوطني في كل دولة من دول العالم على تصدير سلع معينة «النفط، الغاز، المعادن، الحاصلات الزراعية، الأغذية، وغيرها».

وتضمن التقرير رصداً لحجم العلاقات التجارية البينية الخاصة بتصدير واستيراد السلع بين مختلف دول العالم، وفقاً لأحدث إحصائيات صادرة والتي تعود تواريخ إصدارها إلى عام 2017.

وأفاد التقرير أن الإمارات هي أكبر دولة مُصَدِرَة للسلع لعدد 14 دولة في العالم في 2017، منها اليابان، الهند، الكويت، مدغشقر، جزر سيشيل، جزر المالديف، سلطنة عمان، باكستان، الصومال، سريلانكا، تايلاند، جيبوتي. كما جاءت الإمارات على رأس الدول المستوردة للسلع من عدد 6 دول في 2017. وهذه الدول هي: الهند، البحرين، رواندا، بوروندي، مالي وتوجو.

وتطرق تقرير «الأونكتاد» إلى مستوى اعتماد الإمارات في بناء اقتصادها على السلع، فأفاد أن الإمارات نجحت في إحداث طفرة نوعية في قدرتها على تكرير النفط والغاز وتصنيع منتجات مُعَالَجَة من هاتين السلعتين.

وأضاف التقرير أن الإمارات نجحت أيضاً في استغلال مواردها النفطية الهائلة في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال توظيف هذه الموارد في إنتاج السلع التي تحتاج إلى طاقة كثيفة، ومن أهمها الألمنيوم.