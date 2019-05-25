5 طرق لتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي - البيان

دعت شركة «تالي سوليوشنز» المتخصصة في مجال المحاسبة وبرامج الامتثال الضريبي، الشركات المتناهية الصغر في الإمارات إلى تفعيل إدارتها لضريبة القيمة المضافة عبر إتباع طرق سهلة، وذلك لتحسين مستوى امتثال هذه الشركات.

وقال فيغاس بانشال، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط: «يمكن الفهم الصحيح للقانون والالتزام بالقواعد الخاصة بضريبة القيمة المضافة أن يساعد الشركات على تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة معدل الأرباح، خاصة وأن بإمكان الشركات الحصول على دعم من قبل محاسب محترف».

وطرح بانشال أفضل 5 طرق يمكن اعتمادها من قبل الشركات لتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة:

أولاً: وضع آلية لحفظ السجلات بطريقة عملية وسهلة الفهم داخل منظومة الشركة، ما يتيح هذا النظام الفعّال للشركات ضمان توثيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة على المشتريات بشكل صحيح، مما سيسهل على الشركة حساب المبلغ المستحق بشكل صحيح.

ثانياً: يعد التسجيل الطوعي للضريبة حتى إذا كان العمل لا يزال أقل من حجم المبيعات السنوي المطلوب، خطوة مهمة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى التوسع في المستقبل، والتي سيتم من خلالها تحقيق مبيعاتها على مستوى التداول المطلوب للتسجيل، مما سيساعد الشركات على الاستعداد المبكر والتعرف على العمليات المطلوبة بموجب نظام الضريبة.

ثالثاً: إن معرفة وفهم تعقيدات استعادة ضريبة القيمة المضافة يعد إجراءً عملياً لتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة. فهناك العديد من المصاريف أو الأنشطة التي يسمح القانون للشركات باسترداد الضريبة على القيمة المضافة، والتي تعد ميزة من شأنها أن تساعد المؤسسة ككل على الحد من عبء الضرائب.

رابعاً: من الأمور المهمة لتجنب وقوع الشركة في غرامات باهظة تقديم عوائد ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب.

خامساً: من الأمور المهمة والتي يجب على الشركات تطبيقها الانتقال إلى نظام محاسبة أكثر توافقاً مع ضريبة القيمة المضافة، مما يسمح للشركات بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على نحو فعّال وسلس من المستهلكين.