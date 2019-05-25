«اقتصادية عجمان» تنفذ 36 مشروعاً تطويرياً لإسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد المشاريع والمبادرات التطويرية التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 36 مشروعاً ومبادرة خلال عام 2018 شملت مختلف مجالات اختصاصاتها وأدوارها، وساهمت المشاريع والمبادرات في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير الأداء المؤسسي بشكل عام، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق مشروع النافذة الواحدة في مرحلته الأولى، مشروع التحول الرقمي، مشروع برنامج تعزيز، نظام الوكيل المعتمد، حيث تم إضافة 3 مراكز جديدة لتقديم خدمات الدائرة وفق اشتراطات ومعايير متقدمة.

، وهناك أيضاً خدمة باشر أعمالك في 15 دقيقة، إضافة إلى مبادرة مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة عجمان، ومبادرة دراسة تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة على اقتصاد الإمارة، وغيرها من المبادرات التي ساهمت في تطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير آليات الرقابة وحماية المستهلك، وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.

وأكد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لـ «البيان الاقتصادي» إطلاق مشروع النافذة الواحدة لعام 2018، حيث تم إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يضمن تحديث حالة الرخص الاقتصادية تلقائياً في نظام الوزارة فور انتهاء إجراء دائرة التنمية الاقتصادية.

كذلك تم تبسيط آليات العمل وتوفير الشاشة الموحدة للشركاء الاستراتيجيين لاعتماد الطلبات الاقتصادية لتسهيل وتبسيط رحلة المتعامل، وجاري العمل خلال العام الحالي على استكمال وتطوير هذا المشروع، ليتم تعريف رسوم مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات التراخيص الاقتصادية.

التحول الرقمي

وقال: أنجزت الدائرة مشروع التحول الرقمي بنسبة 100% الذي يواكب توجه حكومة الإمارة نحو تقديم خدمات إلكترونية وذكية متكاملة تحقق سعادة المتعاملين، حيث أنجزت الدائرة متطلبات الباقة الثانية والثالثة للخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع حكومة عجمان الرقمية، وتم في هذا الإطار إعادة هيكلة الخدمات الرقمية بما يوائم تبويب حكومة عجمان الرقمية للخدمات،.

وكذلك استحداث واستكمال باقي الخدمات الإلكترونية من أجل تطوير وتحسين الأداء وإضافة خصائص جديدة لنظام الخدمات الإلكترونية.

وقد حظيت الدائرة بتكريم من قبل فريق التحول الرقمي لحكومة عجمان، كونها الجهة الأكثر دعماً لخطة المئة يوم الثالثة للتحول الرقمي في الإمارة، وكانت الدائرة سباقة في تنفيذ كل المشاريع والمبادرات المركزية للتحول الرقمي في الإمارة.

كذلك أطلقت الدائرة مشروع «برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وهو برنامج يهدف إلى دعم وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الإمارة.

حيث تقدم الدائرة الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام، وقد تم خلال العام الماضي تقديم 21 استشارة، و18 دراسة جدوى، كما تم تنظيم 3 دورات تدريبية بمشاركة 126 منتسباً،.

وتم ترشيح 48 منتسباً للمشاركة في 3 معارض تسويقية، وتواصل الدائرة جهودها خلال العام الحالي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجل تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال، من خلال خطة تدريبية وتسويقية متكاملة وبما يضمن تطوير هذه المشاريع التي تشكل نسبة 94% تقريباً من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الدولة.

مكافحة الغش التجاري

ولفت النعيمي إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بإدارة الرقابة وحماية المستهلك على ضمان التزام المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالقانون، وتسعى إلى تعزيز بيئة تجارية واستهلاكية آمنة، وتقوم في هذا الإطار بمواجهة أي ممارسات سلبية في السوق من خلال جانبي التوعية والتفتيش.

حيث يتم بشكل دوري توعية المنشآت الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء بمخاطر السلع المقلدة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية، ومن جانب آخر تقوم بحملات تفتيش دورية لضبط أي ممارسات سلبية في الأسواق.

ويتم استقبال شكاوى الغش التجاري عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة «Ajman DED».

وذلك من منطلق الحرص على تقديم خدمات ذكية تنال رضا المتعاملين وتتوفر على مدار الساعة، وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز دور الدائرة في حماية المستهلك وحماية أصحاب العلامات التجارية ومراقبة وضبط السلع والبضائع المقلدة، بهدف تأمين الأسواق الاستهلاكية في إمارة عجمان واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للممارسات السلبية.

وخلال العام 2018 تلقت إدارة الرقابة وحماية المستهلك عدد 266 شكوى تعدي على العلامات التجارية، وبلغ عدد ضبطيات الغش التجاري للعام 2018م (1,269,909 قطعة) بقيمة مالية بلغت ما يقارب 162 مليون درهم.

وتنوعت المواد المضبوطة ما بين حقائب واكسسوارات، وقطع غيار السيارات، وملابس وعطور وساعات ومستحضرات تجميل وأحذية، وأحبار وهواتف متحركة وعلب الأغلفة.

ومن أجل ضمان التصدي للأساليب الجديدة في الغش التجاري، تحرص الدائرة على إقامة دورات تدريبية مستمرة للمفتشين وموظفي قسم مكافحة الغش التجاري، بالتعاون مع الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية، للتعرف على أحدث أساليب الغش التجاري وتقليد السلع.

تعزيز التنسيق

وأكد أهمية علاقات التعاون مع مختلف الجهات المحلية في عجمان وأبرزها دائرة البلدية والتخطيط، القيادة العامة لشرطة عجمان، الإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، غرفة تجارة وصناعة عجمان، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومؤسسة المواصلات العامة، حيث تتطلب معاملات المستثمرين بالحصول على موافقات وتصاريح هذه الجهات أو بعضها حسب نوع النشاط.

لذلك نعمل بشكل مستمر على تطوير التكامل الالكتروني مع هذه الجهات لاختصار رحلة المتعامل وتبسيط الإجراءات، وجاري العمل حالياً على مشروع النافذة الواحدة واستكمال تعريف رسوم الشركاء.

جهات اتحادية

وعلى جانب آخر يتم التنسيق مع عدة جهات اتحادية من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للغرض نفسه في تبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل ممارسة الأعمال.

بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد التي نتعاون معها في عدة مجالات، كان من أبرزها الربط الالكتروني مع السجل الاقتصادي الوطني الذي يتضمن بيانات مختلف المنشآت الاقتصادية في الدولة، والتنسيق المشترك في مجال الرقابة وحماية المستهلك، ومجال الدارسات الاقتصادية، وغيرها من المجالات.

وكذلك يتم التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عن طريق النزول الميداني المشترك للتأكد من تسجيل المنشآت في السجل الضريبي وتوفر المعايير والاشتراطات في الفاتورة الضريبية وضبط الأسعار.

وفي مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم التنسيق والتعاون مع عدة جهات أبرزها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، حيث يتم التعاون في مجالات مختلفة أبرزها الدورات والورش التدريبية لروّاد الأعمال، والدراسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المعارض التسويقية لهذه المشاريع.