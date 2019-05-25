شراكة بين بريد الإمارات و«فار آي» و«لاندمارك»

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة «فار آي»، المتخصصة في تمكين الخدمات اللوجستية الرقمية، إنجازاً بارزاً جديداً باختيارها للعمل مع بريد الإمارات، أحد أكبر مزودي خدمات البريد والطرود في دول الخليج العربية ومع مجموعة لاندمارك التي تعدّ أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في المنطقة.

تأتي هذه المستجدات في مرحلة تسعى فيها المؤسسات العاملة في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بدول الخليج العربية إلى العمل بطرق تعزز تجربة العملاء وتضمن إمكانات التوسع السريع وتحديد المواقع بدقة وتحقيق الأفضلية التنافسية.

وضمن الاتفاق المبرم، تقوم «فار آي» بتنفيذ منصة ذكية للتسليم لتسمح بالتوصيل في الوقت المحدد وبتكلفة مخفضة، حيث تستخدم محركاً قائماً على البيانات لرفع عدد عمليات التوصيل في الساعة الواحدة وتمنح عملاءها تجربة مريحة من خلال تمكينهم من تتبع شحناتهم بشكل مباشر.

وسيساهم النمو المستمر في منظومة التجارة الإلكترونية بالمنطقة في دعم المؤسسات العاملة في مجال التجزئة والخدمات اللوجستية وتمكينها من توفير تجربة أكثر كفاءة وسرعة ومرونة في التوصيل.

وقال غاوتام كومار، المدير التنفيذي للعمليات لدى فار آي: «تشهد منطقة الخليج تحديات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، فالحاجة المفاجئة للتوسع في نطاق وحجم الخدمات المقدمة خلال المهرجانات والفعاليات، إلى جانب عدم دقة العناوين وتغير المتطلبات التنظيمية بين دولة وأخرى وغيرها من الأسباب تمثل عقبات تعيق تقديم الخدمات اللوجستية بسلاسة، لذا يسعدنا العمل مع أكبر الجهات البارزة في قطاع البريد والتجزئة بالمنطقة».