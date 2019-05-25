نظام «البطاقة الذهبية» يؤهّل الإمارات لمستقبل أكثر تقدماً

المصدر: دبي - البيان

أكد مجتمع الأعمال أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، يؤهل الإمارات لمستقبل أكثر تقدماً.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» إن نظام الإقامة الدائمة يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، وخاصة الاستثمارات النوعية، بالتركيز على الاستثمار في العقول، وجذب أفضل المواهب والعلماء والمخترعين، لتأسيس أعمالهم في الإمارات.

وأكد أن هذه المبادرة الجديدة سوف توفر إطاراً مؤسسياً متكاملاً لجذب أصحاب المواهب الاستثنائية وتمكينهم من اتخاذ الإمارات موطناً ثانياً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا والقائمين عليه سوف يكون من أكثر القطاعات استفادة من النظام الجديد في ظل انطلاق الدولة نحو تبني أكثر الحلول التكنولوجية تقدماً، وهو ما يعني ترسيخاً لشركات التقنية في الدولة ووضع خطط طويلة المدى لأعمالها تسهم في الارتقاء بالدولة، وفي نفس الوقت في حجم أعمال تلك الشركات.

وأكد أن الإمارات قطعت مرحلة متقدمة جداً على طريق توطين التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن نظام الإقامة الدائمة يدعم هذا التوطين بشكل كامل، لأن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز.

من جانبه، قال الدكتور طارق دوفان، المدير الطبي للمستشفى الأمريكي في دبي، إن الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية الطبية) تمنح للأطباء ضماناً مالياً ومهنياً للإقامة في الإمارات التي يرون فيها وطناً ثانياً لهم، فقد وفرت الدولة على الدوام البيئة الحاضنة، وأوجدت كافة سبل الدعم لمساعدتنا على تحقيق النجاح. ومن شأن الحصول على الإقامة الدائمة أن يتيح لنا مواصلة تقديم العطاء لهذه الأمة العظيمة.

وأضاف: لقد أسهمت الإمارات في تطور وبروز الكثير من الكفاءات الطبية، سواء من خلال تراكم الخبرات أو تنظيم المؤتمرات وورش العمل والمنتديات الطبية التي يتم تسخير كافة الإمكانات لإنجاحها؛ بهدف التطوير المستمر للقطاع والعاملين فيه، وسيعمل هذا القرار على ترسيخ حضور أمهر الكوادر الطبية؛ للارتقاء بجودة هذا القطاع وإبراز مكانة الدولة على قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية في المنطقة والعالم.