8600 شركة في «جافزا» تستفيد من مبادرة رد الضمانات البنكية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي للمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» أن مبادرة إعادة الضمانات البنكية للشركات والتي تصل إلى 1.3 مليار درهم تمنح الشركات السيولة التي تمكنها من إعادة استثمارها بالطريقة التي تناسبها.

مشيراً إلى أن «جافزا» تحتضن أكثر من 8600 شركة تغطي غالبية قطاعات التصنيع تقريباً ولذلك فإن التأثير الإيجابي للمبادرة سيكون شاملاً.

وأشار المعلم في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن مبادرة التنازل عن الغرامات المستحقة على العملاء بقيمة 35 مليون درهم تأتي لتمنح قيمة تنافسية للشركات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وجذب مزيد من الاستثمارات كما أنها تترك أثراً إيجابياً لدى شركات القطاع الخاص في دبي وتوفر السيولة لهذه الشركات لإعادة ضخها في الاقتصاد.

وأضاف أن هاتين المبادرتين تتوافقان مع دعم الشركة لأهداف الحكومة في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي وفق استراتيجية دبي الصناعية 2030، فضلاً عن حماية وتحسين حقوق العاملين ودعم مكانة الإمارات كمنارة عالمية للموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال.

وقال محمد المعلم إن أحد الأهداف الرئيسة لإعادة الضمانات البنكية هو دعم مبادرة حكومة الإمارات لتوفير حماية أفضل للعاملين في الشركات داخل الدولة مشيراً إلى أن برنامج حماية القوى العاملة الجديد يعني توفير الشركات التغطية التأمينية لحماية أجور العمال، وهذا يشمل الموظفين المكفولين تحت مظلة «جافزا».