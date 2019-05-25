36.7 مليار درهم تستثمرها مجموعة صينية بمشروع على 7.6 كيلومترات في «خليفة الصناعية»

المصدر: شنغهاي - البيان

أعلنت مجموعة «إيست هوب» الصينية العملاقة والمتخصصة بقطاع الصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي والتابعة لموانئ أبوظبي، للعمل بدراسة جدوى مشتركة للقيام بمشروع بقيمة 10 مليارات دولار( 36.7 مليار درهم) في هذه المدينة الصناعية.

وقع مذكرة التفاهم كل من سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، ومينغ تشانج جون، رئيس الاستثمارات لدى مجموعة «إيست هوب»، بحضور راشد مطر الصيري القمزي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، ويونج تشينج لي، رئيس مجموعة إيست هوب.

وسيعمل الجانبان على دراسة تنفيذ مشروع يمتد على 3 مراحل لـ 15 عاماً ويتضمن بناء مشروع على مساحة 7.6 كيلومترات مربع بمدينة خليفة الصناعية.

وخلال المرحلة الأولى للمشروع قيد الدراسة، تطور «إيست هوب» منشأة لتكرير الألومينا، في حين تشمل المرحلة الثانية بناء مركز أبحاث لدراسة خصائص الطين الأحمر ومشروع لإعادة التدوير وتتضمن المرحلة الأخيرة بناء مجموعة منشآت ضخمة لمعالجة خامات المعادن غير الحديدية في مراحل الإنتاج الأولية والنهائية.

وستعمل مدينة خليفة الصناعية وفقاً للمذكرة على تقديم الدعم لمجموعة «إيست هوب» في مجالات دراسة الجدوى، بما في ذلك ضمان الحصول على أفضل أسعار المرافق وشراء الأراضي وإنشاء مخطط رئيسي لمقر الشركة المقترح بمدينة خليفة الصناعية، واستيراد المواد الخام عبر ميناء خليفة والتخزين.

وتنص المذكرة على دراسة خيارات توليد الطاقة المستدامة، إلى جانب برنامج استدامة يهدف لحماية البيئة ويشمل إقامة مركز أبحاث متطور.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «تتمتع مدينة خليفة الصناعية بالعديد من المزايا والمقومات التي تلبي احتياجات كافة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية المتكاملة.

وكذلك قربها من ميناء خليفة الذي يعتبر أحد مراكز التجارة البحرية الحيوية في المنطقة،ونتطلع قدماً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما فيها كبرى الشركات الصينية»

وقال يونغشينغ ليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيست هوب»: «نتطلع قدماً إلى تسخير الخبرات الصناعية والإنتاجية المتطورة التي تتميز بها الشركة في مجال الصناعات الثقيلة للعمل معاً مع مدينة خليفة الصناعية لدراسة إمكانية تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تلبي أهداف الاستدامة الطموحة في دولة الإمارات.

وستكون هذه المشاريع عند تنفيذها نموذجاً يحتذى به للتعاون بين دولة الإمارات والصين ضمن مبادرة الحزام والطريق».

يُذكر أن مجموعة «إيست هوب» الصينية، التي تأسست عام 1982، تعمل في مجال إنتاج الألمنيوم ومشتقاته بالإضافة إلى صناعة أعلاف الحيوانات. وتملك الشركة مصانع في فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة.