«منار مول» رأس الخيمة يطلق حملة تسويقية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق مركز «منار مول» في رأس الخيمة، حملته التسويقية تماشياً مع شهر رمضان المبارك، للفوز بشقة ذات إطلالة بحرية خلابة في قرية الحمرا على الواجهة البحرية لشواطئ الخليج العربي الخلابة، والوصول إلى المرافق ذات المستوى الراقي وتقدّم مستويات لا تضاهى من الراحة والاسترخاء، علاوة على حمامات سباحة، وصالة رياضية.

ويمكن للمتسوقين في «منار مول» الدخول بالسحب للفوز بشقة في المجمع السكني في قرية الحمرا لدى إنفاقهم 150 درهماً أو أكثر في متاجر البيع بالتجزئة خلال شهر رمضان، إضافة إلى ذلك، يحصل 5 من المتسوقين المحظوظين كل يوم على فرصة الفوز بقسائم نقدية بقيمة 1000 درهم لكل منهم، وسيتم اختيار الفائزين من خلال سحب خاص.

ويحتضن «منار مول» طيفاً من النشاطات الرائعة المخصصة للأطفال خلال شهر رمضان المبارك ليتمكن المتسوقون من قضاء تجربة رائعة بصحبة أسرتهم خلال الشهر الفضيل، وتم تشييد «منار مول» في موقع يتمتع ببيئة طبيعية رائعة مع إطلالة بحرية خلّابة، ويقدم مزيجاً متناغماً من متاجر التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، ليكون وجهة مثالية لقضاء وقت بصحبة أفراد الأسرة والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.