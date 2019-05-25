«جيه إل إل» تتقدم على قائمة «فورتشن 500»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «جيه إل إل» تقدمها 167 مركزاً لتصل إلى المركز 189 على قائمة فورتشن 500، والتي تصنف كبرى الشركات القائمة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي إيرادات كل شركة عن السنة المالية، لتكون ثاني شركة تحقق هذا التقدم الكبير على القائمة، وذلك بعد تحققيها إيرادات قياسية سنوية في عام 2018 بلغ إجماليها 16.3 مليار دولار.

وقال كريستيان أولبريخ الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل»: «نفخر بتحقيقنا هذا التقدم على قائمة فورتشن 500 لهذا العام، والذي يشهد على التزامنا الدائم العمل الجماعي والأخلاقيات والتميز، ويمثل تركيزنا المنصب على تقديم قيمة متميزة لعملائنا الدافع وراء أدائنا للأعمال، فضلاً عن المزيج الذي يجمع بين زملاء وعملاء والذي يعزز ببلوغ الأهداف وتحقيقها سوياً».

ويتواصل التقدير والاحتفاء بشركة «جيه إل إل» نظراً لأدائها وأخلاقياتها والتزامها أن تكون صاحب العمل المفضل، إذ وقع عليها الاختيار لتكون ضمن أكثر الشركات التي حظيت بإعجاب المتابعين في قائمة فورتشن 2019، كما نالت جائزة «الشركة الأكثر التزاماً بالمعايير الأخلاقية على مستوى العالم» ضمن قائمة معهد «إيثيسفير» للشركات الأكثر أخلاقية في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي وجائزة أحد أفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة وفقاً لمجلة فوربس.