«التمويل الدولية» تدرس الاستثمار بشركة لوجستية ناشئة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

تبحث «مؤسسة التمويل الدولية»، العضو في مجموعة «البنك الدولي»، إمكانية الاستثمار في شركة «تروكر» الناشئة المتخصصة في الخدمات اللوجستية والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي.

ووفقاً لما نشره موقع «ديل ستريت اشيا» السنغافوري، أمس من المنتظر أن يأخذ هذا الاستثمار المحتمل شكل شراء حصة في «تروكر» تصل إلى 3 ملايين دولار. وأوضح الموقع المتخصص في شؤون الصفقات التجارية أن «تروكر» تعمل كمنصة للنقل الخاص حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، على غرار «أوبر» الأمريكية الشهيرة، إلا أن «تروكر» تتخصص في النقل باستخدام الشاحنات.

وأضاف الموقع أن فكرة عمل «تروكر» تقوم على تقديم خدمات النقل لمسافات طويلة عبر الشاحنات إلى الشركات، عن طريق التوفيق بين احتياجات هذه الشركات فيما يتعلق بالشحن لمسافات طويلة والإمكانيات المتوفرة لدى مالكي أساطيل الشاحنات والسائقين، سواءً داخل الحدود أو خارجها.

وأكد الموقع أن من شأن استثمار «مؤسسة التمويل الدولية» في «تروكر» أن يساعدها في تعزيز جودة الخدمات اللوجستية التي توفرها لعملائها، وأيضاً في خفض كلفة هذه الخدمات.

ونقل الموقع عن مسؤولين في «مؤسسة التمويل الدولية»، : «من خلال منصتها الرقمية التي طورتها داخلياً، أحدثت «تروكر» تغييراً هائلاً في سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط».