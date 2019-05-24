انخفاض أسعار الأسماك 40% في أسواق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد ابوالفتوح، تصوير: إبراهيم صادق

شهدت أسواق بيع الأسماك في رأس الخيمة انخفاضاً في أسعار البيع بنسبة 40% خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي.

وعزا التجار والصيادون أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع الإقبال على شراء الأسماك من كثير من المستهلكين خلال رمضان نتيجة لتفضيلهم الاعتماد في الموائد على اللحوم والدواجن، بالإضافة لتخزين الأهالي كميات كبيرة قبل أيام من بداية الشهر الفضيل.

وأوضح محمد عبدالله، تاجر في سوق رأس الخيمة، أن استمرار انخفاض الأسعار منذ بداية شهر رمضان المبارك نظراً لضعف إقبال عدد من الفنادق والمطاعم على شراء حصصها اليومية من الأسماك لتجهيز الوجبات، حيث تركز هذه المطاعم على الاعتماد على اللحوم والدواجن لتقديم موائد شهر رمضان أكثر من الأسماك، لافتاً إلى أن كميات المحصول اليومي من الصيد تراجعت بنسبة تقارب 50% نتيجة لانخفاض خروج قوارب الصيد للرحلات البحرية وخاصة الليلية.

وقال التاجر عبدالله حسن: تراجع قوارب الصيد عن الخروج للرحلات اليومية بسبب خسائر للتجار في الأسواق، الذين يلجأون إلى استيراد كميات من سوق دبي لتوفير طلبات الزبائن، على الرغم من اعتدال الطقس خلال هذه الفترة من العام، حيث تقترب الأسماك من شواطئ الإمارة، مقارنة بالفترة المقبلة التي ستشهد ارتفاع درجات الحرارة وهروب الأسماك للأعماق البعيدة.

وأكد الصياد يوسف بخيت، أن انخفاض رحلات الصيد البحري اليومية يأتي نتيجة لتراجع الطلب على الأسماك من الزبائن، والذي يؤدي إلى انخفاض العوائد المادية، حيث قامت بعض العائلات على شراء كميات كبيرة قبل حلول شهر رمضان وتخزينها، بالإضافة لزيادة المعروض الأسماك المستوردة التي تنافس الأسماك المحلية بشكل كبير على الرغم من انخفاض جودتها، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية مناسبة للمستهلك مقارنة بالشهر الماضي، الذي شهدت فيه الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال فترة حظر الشعري والصافي.

وأرجع حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أسباب انخفاض أسعار الأسماك في أسواق الإمارة خلال شهر رمضان إلى تراجع حجم الطلب اليومي على عمليات الشراء، وانخفاض خروج الرحلات البحرية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تتوافر فيها الأسماك الطازجة من أنواع الصدا والضلع والنعيمي والشعري والصافي، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 40% عن أسعارها السابقة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن تحويل رخص الصيادين بالشباك "الحلاق" منذ تاريخ 15 مايو الجاري إلى رخص الصيد بالقراقير ساهم في توفير كميات إضافية من الأسماك المعروضة للبيع في أسواق الإمارة، ما ساهم في زيادة المعروض أمام المستهلكين الذين يفضلون الشراء من سوق المعيريض خلال الفترة المسائية مقارنة بسوق رأس الخيمة في الفترة الصباحية.

وأوضح حسن إبراهيم، مفتش إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن أسعار الأسماك في سوق المعيريض سجلت من نوع الشعري 20 درهماً مقارنة بـ 35 درهماً للكيلو خلال بداية الشهر، والصافي 25 درهماً للكيلو مقارنة بـ 40 درهماً، والهامور زنة 3 كيلوغرامات بيعت بسعر 120 درهماً مقارنة بـ 180 درهماً خلال الفترة الماضية، وكيلو الجش العماني 20 درهماً مقارنة بـ 35 درهماً، متوقعاً الزعابي استمرار تراجع الأسعار خلال شهر رمضان نتيجة لتراجع الطلب وارتفاع كميات الصيد المحلي وعمليات الاستيراد.