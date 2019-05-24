6.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 6.3 مليارات درهم. وتم تسجيل 784 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 350 مليون درهم و699 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 650 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة برج خليفة ومبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 113 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم والثالثة المركاض بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5 مليارات درهم منها 89 رهن أراض بقيمة 3.9 مليارات درهم و135 رهن فلل وشقق بقيمة 1.1 مليار درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2.3 مليار درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 523 مليون درهم. دبي - البيان