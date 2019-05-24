دبي تستعرض مقوّماتها لسياحة الأعمال في «ايمكس»

المصدر: دبي- البيان

شارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في معرض «ايمكس»، الذي يختتم اليوم في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث استعرض العروض التي تقدمها الإمارة لتنظيم واستضافة فعاليات الأعمال وذلك أمام أكثر من 14 ألفاً من ممثّلي شركات متخصصة في هذا المجال.

وسلط «فعاليات دبي للأعمال» و30 من العارضين المشاركين معه في المعرض الضوء على أبرز التطورات والخطط والمشاريع الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للمعرفة بما فيها صالة «كوكا كولا أرينا» الجديدة في سيتي ووك 2، واكسبو 2020، وفندق «دبليو دبي ــ النخلة».

والتي تعتبر جميعها إضافة مهمة للشركات المنظمة للاجتماعات وفعاليات الأعمال. فيما انضم إلى مكتب «فعاليات دبي للأعمال» مرة أخرى هذا العام كل من: مركز دبي التجاري العالمي، وطيران الإمارات، ومجموعة جميرا، الذين عرضوا الإمكانيات التي لديهم لاستضافة فعاليات الأعمال العالمية في دبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: مع الانطلاقة القوية في بداية العام الجاري ولاسيما خلال الربع الأول مع استقبال المزيد من الزوار الدوليين، فإنها كانت فرصة مميزة لـــ«فعاليات دبي للأعمال» للاستفادة من هذه النتائج وبذل الجهود من أجل جذب المزيد من فعاليات الأعمال العالمية ذات التأثير الاقتصادي الواضح والكبير.

والتي تترك انطباعاً حسناً يدوم في نفوس الوفود المشاركة من مختلف دول العالم. ولاشك أنّ تواجد شركائنا في القطاع معنا في هذا المعرض سيمنحهم الفرصة لاستعراض ما لديهم من إمكانيات هائلة لإنجاح استضافة تلك الفعاليات العالمية وبالتالي التأكيد على مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة لإقامة فعاليات الأعمال«.

وقال ستين جاكوبسن، مدير إدارة فعاليات دبي للأعمال: شهدنا مطلع هذا العام انطلاقة قوية لقطاع السياحة، وتأتي مشاركتنا في معرض»ايمكس«برفقة شركائنا في القطاع كدليل قوي على جدية مساعينا لاستكمال الجهود التي تؤكد على مكانة دبي كوجهة رئيسية وعالمية لاستضافة فعاليات الأعمال.