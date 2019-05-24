الاتحادية للتنافسية تستعرض تجربة الإمارات في المؤشرات الدولية بأوزبكستان

المصدر: دبي- البيان

زار وفد من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جمهورية أوزبكستان بدعوة من جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية في جمهورية أوزبكستان وذلك للمشاركة في منتدى التصنيفات والمؤشرات الدولية الذي عقد في أوزبكستان مؤخراً.

وترأس الوفد الرسمي عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حيث ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية حول «تجربة الإمارات في التصنيفات والمؤشرات الدولية»، وشارك بعرض تقديمي في جلسة «التنافسية والابتكار»، حيث ألقى الضوء على رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات المؤشرات العالمية.

وقال لوتاه: تصب هذه المشاركة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في مشاركة التجارب الحكومية الناجحة لدولة الإمارات مع دول العالم، وهذه التجارب الغنية تساعد الدول على توفير الوقت والجهد وتمكنها من بناء نموذجها الخاص في العمل الحكومي الذي يساعدها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030«.

وخلال كلمته، سلط لوتاه الضوء على مراحل تطور تحسين قدرات التنافسية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى مشروع»التحدي رقم واحد«الذي انبثق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في العام 2013.

وهدف التحدي إلى تحفيز الجهات الحكومية بحيث تحقق كل منها المركز الأول في مؤشر تنافسي واحد في مجال تخصصها وبشكل مستمر. وأشار لوتاه كيف ساهمت هذه المبادرات في نشر وترسيخ فكر التنافسية وتطوير آليات وأدوات مبتكرة تدعم التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في الدولة من خلال الفرق التنفيذية لمؤشرات التنافسية.

وأوضح لوتاه في الجلسة التي حملت عنوان»التنافسية والابتكار«بأن توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي شكلت المحرّك لانطلاق العديد من المبادرات الناجحة والتي تنفذها الهيئة مع شركائها، منها مبادرة سباق التنافسية 50×50 والتي تهدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بـ50 من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى والعمل على الارتقاء بها وبحسب المنهجيات الخاصة باحتسابها، وذلك بشكل مسرع وخلال 50 يوم عمل. وأشار إلى مبادرات أخرى ومنها «السباق إلى المستقبل» و«المعسكر الرمضاني».