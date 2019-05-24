رئيس وزراء مالي يطلع على تجربة صندوق خليفة في دعم ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في مقر الصندوق في أبوظبي، الدكتور بوبو سيسي، رئيس وزراء جمهورية مالي والوفد المرافق له، والذي اطلع على تجربة الصندوق في مجال بث روح الريادة في أوساط المواطنين وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وبحث الوفد إمكانية نقل التجربة الناجحة لصندوق خليفة، بما يضمن المساهمة في دعم الاقتصاد في جمهورية مالي، وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ اتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين في يناير الماضي بقيمة 25 مليون دولار، والاتفاق على الإطار التنفيذي لهذه الاتفاقية الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي الموافق 20 مايو 2019، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال النويس، إن الاتفاقية توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في مالي الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية، متوقعاً أن تساهم هذه الحزمة من التسهيلات في دعم الشباب لتحقيق طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وتعزز من دور المرأة في المجالات الاقتصادية ودورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في المناطق الأكثر فقراً في جمهورية مالي الصديقة.

وأوضح أن الإطار التنفيذي نص على توجيه القرض إلى تنمية المناطق النائية وجيوب الفقر في مختلف مدن جمهورية مالي، متوقعاً أن يسهم هذا القرض في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة، التي تعد نواة المجتمع الرئيسة، كشف النويس عن أن القرض يستهدف توجيه التمويل للمرأة، على أن تصل نسبة المشروعات الموجّهة إليها إلى نحو 40% من إجمالي عدد المشروعات الممولة من الاتفاقية.

من جانبه أشاد رئيس وزراء جمهورية مالي، بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات بجمهورية مالي، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء.