«الاتحاد للطيران» ضمن فريق إنقاذ «جيت إيروايز»

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تشارك «الاتحاد للطيران» ضمن الفريق الذي تشكّل لإنقاذ «جيت ايروايز» ومجموعة هندوجاس ومجموعة «ايه دي ايه» للطيران بالإضافة إلى ناريش جويال مؤسس الشركة الهندية المتعثرة ورئيسها السابق حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وتبحث شركة ايه دي أي، التي تقدمت لشراء حصة في جيت ايروايز مع الاتحاد للطيران وهندوجاس، سبلاً لإدارة جت إيروايز الهندية بشكل جماعي.

وتقول الشركة إنها قدمت مع الاتحاد للطيران عروضاً لجت إيروايز الهندية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه.دي.آي إن ناريش جويال مؤسس جت ايروايز إنه ليس ضمن الكونسورتيوم الذي سيتقدم لشراء جيت ايروايز، وسيصبح مساهم أقلية فيها.

وتوقّع إتمام صفقة جيت إيراويز بنهاية مايو الجاري.

وكان المتقدمون لإنقاذ جيت ايروايز قد أكدوا انهم يجرون محادثات مع المقرضين (الدائنين) للشركة الهندية من أجل شراء كل الأسهم لإنقاذها من الإفلاس.

وقال أحد التقارير إن شركة الاتحاد للطيران والمقرضين الدائنين، وعلى رأسهم بنك الدولة الهندي، يجرون محادثات مع «ايه دي أي» للطيران، التي تتخذ من لندن مقراً لها للاستثمار في أسهم جيت ايروايز، وانضمت اليهم هندو جاز أيضاً.