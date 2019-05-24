«أرابتك للإنشاءات» تفوز بعقد «نافين مينار» في الهند

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أرابتك القابضة»، عن فوز «أرابتك للإنشاءات» التابعة لها بعقد من «راهيجا ديفيلوبرز»، وذلك لإنجاز إنشاءات مشروع «نافين مينار» في الهند.

وقالت الشركة في بيان أمس على سوق دبي المالي، إن قيمة العقد تبلغ 219 مليون درهم.

ويشمل نطاق أعمال «أرابتك للإنشاءات» إنشاءات برج سكني يتكون من 42 طابقاً مع 4 طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى الأعمال المصاحبة، والتي تشمل أعمال منشآت المناظر الطبيعية والمرافق وحمامات السباحة ونادياً ومنشآت رياضية ومجتمعية و15 برجاً سكنياً، يتكون كل برج منها من 15 طابقاً.

وأضافت الشركة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية 214 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تبدأ «أرابتك للإنشاءات» أعمال المشروع على الفور ولمدة 36 شهراً.