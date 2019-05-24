«بي.بي» نحو بيع حصة في «جابكو» المصرية إلى «دراجون أويل»

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت مصادر صناعية ومصرفية، إن «بي.بي» تقترب من بيع حصتها في شركة مصرية رئيسية للنفط والغاز إلى دراجون أويل التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» مقابل 600 مليون دولار.

ويُنهي البيع، المتوقع إتمامه في الأسابيع المقبلة، شراكة «بي.بي» التي دامت 50 عاماً في شركة بترول خليج السويس «جابكو» مع تركيز الشركة البريطانية على تطوير احتياطيات الغاز البحرية الضخمة لمصر. وتقول «دراجون أويل»، إنها تعتزم توسعة أنشطتها الخارجية وتعزيز إنتاجها إلى 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول 2025.

تنتج جابكو أكثر من 70 ألف برميل يومياً من الزيت و400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، حسبما ذكرته المصادر. وقال أحد المصادر، إن بيع «جابكو» نال موافقة أولية من وزارة البترول المصرية.