دبي الأولى إقليمياً في عدد المناطق الحرة

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تحتل دبي المركز الأول بين مدن الشرق الأوسط في المناطق الحرة حيث تستحوذ على 17.5% من عدد المناطق الحرة إقليمياً وفق ما ذكرته مجلة اف دي أي لمعلومات الاستثمارات الخارجية المباشرة، التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز، نقلاً عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة.

وأضافت المجلة أن الشرق الأوسط يستحوذ على 7.3% من المناطق الحرة في العالم، ما يضعه في المركز الرابع عالمياً. ومن حيث عدد المناطق الحرة، تمتلك الإمارات 47 منطقة اقتصادية حرة، تحتوي على أكثر من 20 ألف شركة وتمتلك دبي 28 منطقة حرة وأبوظبي 8 مناطق حرة ورأس الخيمة 4 مناطق حرة، والشارقة 3 مناطق.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة 14805 حتى بداية عام 2018 وحصل على لقب منطقة العام الحرة من «إف د آي» للعام الرابع على التوالي.