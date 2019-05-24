مجموعة الفطيم تدرس بيع حصتها في «دبي التجاري»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن مجموعة الفطيم، أحد كبار المساهمين في بنك دبي التجاري، تعكف على دراسة الخيارات المتاحة في بنك الإقراض والتي تتضمن بيع حصته.

ونقلت الوكالة الإخبارية عن مصدرين آخرين قولهما: إن الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها قد تشجع إمكانية دمج بنك دبي التجاري مع مؤسسة أخرى، وأكد أحد المصدرين أن المناقشات ما زالت في مرحلة مبكرة ولم يتم تعيين مستشارين ماليين.

وتمتلك شركة الفطيم (الخاصة) المحدودة، التي تعد جزءاً من واحدة من أكبر الشركات العائلية في الإمارات، 10.5٪ من البنك التجاري في دبي، بينما يحتفظ عبد الله حمد الفطيم بحوالي 7٪، وفقاً لبيانات البورصة.