إغلاق جزئي لمدرج مطار دبي لإجراء صيانة

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مطارات دبي أنه سيتم إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي من 5 مساءً إلى 7 مساء اليوم ومن 4 مساءً إلى 7 مساء الأحد ومن 5 مساءً إلى 7 مساء الاثنين، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة والترقيات ضمن برنامج إعادة تأهيل المدرج.

وقالت مطارات دبي إنه تم التخطيط لعمليات الإغلاق بعناية فائقة خلال أقل فترة مزدحمة من اليوم وبالتنسيق الوثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين المشتركين في عمليات المطار، بهدف التقليل إلى أبعد حد ممكن من بعض التأخير الذي قد يطرأ على عدد من الرحلات.

ودعت مطارات دبي المسافرين الذين يسافرون في التواريخ المذكورة أعلاه إلى التحقق من أوقات رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة أية تحديثات حول مواعيد رحلاتهم.

يذكر أنه تم إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي في الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو 2019 لمشروع إعادة تأهيل رئيسي.