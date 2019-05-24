ماستركارد تتعاون مع سامسونج لتعزيز إمكانات الهوية الرقمية للمستخدمين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ماستركارد، عن خططها للتعاون مع شركة سامسونج لتطوير وتوفير أفضل السبل للمستخدمين للتحقق من هويتهم الرقمية بسهولة وأمان على الأجهزة المحمولة التي يستخدمونها في حياتهم اليومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ماستركارد لتعزيز إمكانات التحقق من الهوية والارتقاء بمستويات الأمان في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية، في وقت بات يضطر فيه المستخدمون إلى تغيير كلمات المرور وأساليب التوثيق بشكل متكرر للحفاظ قدر الإمكان على بياناتهم التعريفية وخصوصياتهم وأموالهم بشكل آمن.

ونتيجة لذلك، يتعين عليهم وبشكل اعتيادي تقديم الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية للعديد من الوكلاء، علماً بأنه كلما زادت مشاركة واستعمال مثل هذه البيانات الشخصية، ازدادت تباعاً مخاطر الوصول لها والحصول عليها.