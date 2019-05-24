مؤتمر «عالم الرفاهية العربي» يبحث تأثيرات التحوّل الرقمي على التجزئة

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر «عالم الرفاهية العربي» بدبي في 12 يونيو في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز دبي».

ويقام الحدث تحت عنوان «التحوّل الرقمي مع التركيز على البيانات والتجزئة الراقية». ويُشكّل منصّة حيوية تجمع الخبراء في قطاع الفخامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي للمشاركة في محادثات مُجدية حول أحدث الصيحات وأبرز التحديات التي تواجهها الشركات اليوم.

وقال ألكساندر هواري، الرئيس التنفيذي لشركة «ميديا كويست»: «يشهد قطاع الفخامة، وتحديداً مجال التجزئة الراقية، ثورةً. في ظلّ فورة التقنيات الجديدة، وتغيّر سلوكيّات المستهلك، وتنوّع استراتيجيات التواصل عبر قنوات التسويق الموحّدة، والابتكارات على كافة مستويات التواصل مع العملاء، لا بدّ من التفكير بمستقبل التجزئة الراقية».

سيتخلّل المؤتمر حلقات نقاش متعدّدة، إحداها بعنوان «فكّ رمز الفخامة»، حيث ستتطرّق إلى الفرص الرقمية التي لم يتمّ الاستفادة منها بعد في مجال التجزئة الفاخرة. أمّا جلسة «مخطّط لتأسيس علامات بِلا حدود»)، فستطرح على لجنة الخبراء أسئلة حول كيفية تفاعل المؤسّسات الإقليمية مع المستهلكين من خلال الوسائط الرقمية بهدف الوصول إلى العالمية، وحول الابتكارات في المنتجات والخدمات التي تُساعد العلامات على التواصل مع جمهور أوسع. وتبحث جلسة «مستقبل التجزئة الراقية» مفهوم التجارة الإلكترونية والتغيّرات المستمرّة في عادات المستهلك، وستعالج جلسة «مواجهة الفجوة في المواهب» النقص في بعض المواهب والمهارات اللازمة لتلبية مطالب الشركات التي لا تنفكّ تبتكر في السوق ضمن المنطقة.

وهناك جلسة بعنوان «البيانات الكبرى» والتي ستتطرق إلى مواجهة المخاوف اليومية والواقعية مثل «كيف نجد التوازن بين خصوصية البيانات الشخصية واستخدام البيانات لأغراض إضفاء اللمسات الشخصية؟».