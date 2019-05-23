إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي لإجراء أعمال صيانة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مطارات دبي إن المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي سيتم إغلاقه لعدد من الساعات خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة.

وأعلنت مطارات دبي، اليوم الخميس، أنه سيتم إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي من الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً من يوم الجمعة الموافق 24 مايو الجاري، ومن الساعة 4 مساءً إلى 7 مساءً يوم الأحد 26 منذ ذات الشهر، وفقاً للمركز الإعلامي لحكومة دبي.

واضافت أنه سيتم إغلاق المدرج الشمالي أيضا من 5 مساءً إلى 7 مساءً يوم الاثنين 27 مايو الجاري، وأن الإجراء يأتي في إطار أعمال الصيانة اللازمة والترقيات، وضمن برنامج إعادة تأهيل المدرج.