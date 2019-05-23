9514 رخصة أعمال جديدة بدبي في الثلث الأول

المصدر: دبي - وام

شهدت حركة الأعمال في إمارة دبي نشاطا كبيرا خلال الثلث الأول من العام الجاري بعدما ارتفع عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية إلى 9514 رخصة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين بنمو نسبته 38.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

ويعكس النمو الكبير في عدد الرخص الصادرة لمختلف الأنشطة الاقتصادية محافظة الإمارة على مكانتها مركزا إقليميا متميزا للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والباحثين عن فرص استثمارية واعدة ذات عوائد مجزية.

ويتضح من خلال المؤشرات الخاصة بحركة المستثمرين بمجال تأسيس الأعمال في دبي وفي مقدمتهم الأجانب الأهمية الكبيرة للإمارة التي تتميز بمناخ استثماري جاذب وفق شهادات المؤسسات الدولية المتخصصة في تصنيف بيئة الأعمال على مستوى العالم.

وقطعت الإمارة شوطا كبيرا من أجل الارتقاء بمستوى حرفية مؤسساتها بمجال الترويج للفرص الاستثمارية. وتعد «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي واحدة من الأدوات الترويجية المساهمة في دعم استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد للإمارة وترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار العالمية.

وأظهر الرصد الخاص بحركة الأعمال منذ بداية العام 2019 مواصلة مؤشر إصدار الرخص الجديدة نهجه الصاعد، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة خلال شهر يناير 2046 رخصة بنمو نسبته 20% مقارنة مع 1703 رخص في الشهر نفسه من العام 2018.

وفي شهر فبراير الماضي وصل عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 2204 رخص بزيادة نسبتها 37% بالمقارنة مع 1606 رخص خلال فبراير من العام الماضي.

وفي شهر مارس من العام ذاته بلغت نسبة نمو الرخص الجديدة الصادرة نحو 35.4% مرتفعة من 1816 إلى 2459 رخصة. وكان شهر أبريل الماضي الأكثر نشاطا على صعيد حركة الأعمال بعدما بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة خلاله 2805 رخص بنمو نسبته 60% مقارنة مع 1753 رخصة في الشهر نفسه من 2018.