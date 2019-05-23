15 %حصة الإمارات من بيوت العطلات في المنطقة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد هادي موسى، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «اير بي إن بي» المنصة الإلكترونية العالمية المتخصصة في تأجير بيوت العطلات، إن عدد بيوت العطلات في الإمارات المعروضة على المنصة الإلكترونية يصل نحو 10 آلاف بيت تشكل بين 14 ــ 15% من عدد بيوت العطلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن بيوت العطلات في الإمارات استقبلت نحو 145 ألف نزيل من مختلف أنحاء العالم بنمو 63% مقارنة مع العام الماضي.

وقال موسى خلال لقاء مع الصحفيين أمس في دبي إن الإمارة تعتبر من الوجهات الرائدة في العالم لقضاء العطلات، وذلك بفضل غناها بمجموعة واسعة من أماكن الإقامة ذات المستوى العالمي، إضافةً إلى توفيرها العديد من خيارات تناول الطعام والنشاطات والتجارب المحلية الأصيلة، مشيرا الى ان منصة «اير بي إن بي» طلقت في عام 2017 منصة «تجارب» Experiences في دبي، التي تتضمن جولات وأنشطة سياحية، وتتيح لزوار الإمارات فرصة اختبار الضيافة العربية الأصيلة بشكل مباشر. ويوفر الموقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً أكثر من 750 تجربة متميزة في الأردن والمغرب والإمارات ومصر، مع أكثر من 120 تجربة في الإمارات وحدها.

منصة عربية

وأعلنت «اير بي إن بي» أن منصتها الإلكترونية العالمية الخاصة بأماكن الإقامة والتجارب السياحية أصبحت متاحة باللغة العربية لتمكين قاعدتها المتنامية من زوار الموقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على تجربة سفر مميزة تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة. وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز رسالتها الرامية إلى إنشاء مجتمع يمنح شعوراً حقيقياً بالانتماء في جميع أنحاء العالم.

وضمن إطار التزامها الراسخ بالمنطقة، أبرمت «اير بي إن بي» مذكرة تفاهم مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي» في عام 2016 ومع إمارة رأس الخيمة في 2018، لتعزيز قطاع الضيافة في الإمارتين، والإسهام في نمو وتنوّع الخيارات المتاحة للسياحة. كما تعاونت «اير بي إن بي» خلال العام الماضي مع «دائرة الثقافة والسياحة» في أبوظبي بهدف الترويج للتجارب السياحية في الإمارة، والتي تتيح للضيوف من مختلف أنحاء العالم فرصة اختبار أنماط حياة السكان المحليين فيها.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: يعتبر التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أهم الركائز التي تساهم في محافظة دبي على نجاحها المستمر وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الرائدة عالمياً. وتحرص مختلف الأطراف على توفير خيارات أكثر تتناسب مع احتياجات المسافرين المختلفة وتتوافق مع توجّهات السوق.

وتساهم شراكتنا مع «اير بي إن بي» في ترسيخ مكانة دبي التنافسية في المنصات الرقمية عبر استعراض ما توفره المدينة من خيارات متعددة للإقامة بطريقة آمنة وشفافة. والتحديثات الأخيرة للمنصة ستساعدنا على توفير الراحة وكذلك سهولة الوصول للمتعاملين الذين يستخدمون الإنترنت. وهو ما من شأنه تحفيز الطلب المبني على الابتكار، وأيضاً زيادة جاذبية دبي لدى شريحة أوسع من المسافرين حول العالم.