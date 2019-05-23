غرفة رأس الخيمة تستضيف أعضاء السلك الدبلوماسي على مأدبة إفطار

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أقامت غرفة تجارة رأس الخيمة، أول من أمس، حفل إفطار لسفراء الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي والداعمين لبرامج الغرفة وأنشطتها في «الخيمة الرمضانية» بمقر مركز الحمرا الدولي للمعارض برأس الخيمة، وذلك بحضور أكثر من 30 من السفراء والقناصل والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، أن حفل الإفطار يهدف إلى مد جسور التواصل بين الغرفة، بصفتها الممثل الرئيسي لقطاع الأعمال في أي اقتصاد والداعم للقطاع الاقتصادي بالإمارة، وهمزة الوصل مع كل الدول والأسواق الخارجية للعمل على تعريفهم بإمارة رأس الخيمة وجاذبيتها، وما توفره في مناطقها الحرة من مزايا عدة لجذب الاستثمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من ولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.

واستعرض النعيمي ما شهدته التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة خلال السنوات التسع الماضية، من تطورات هيكلية جذرية مدفوعة بالتطورات الهيكلية، التي طرأت على اقتصاد الإمارة، بفضل سياسة تنوع مصادر الدخل التي تنتهجها الإمارة، في سعيها للمحافظة على النمو المستدام الداعم لرفاه الاقتصاد المحلي للإمارة.

وأكد محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالإنابة أن حفل الإفطار يعزز التفاهم بين الغرفة والسفارات المعتمدة لدى الدولة، مشيراً إلى أن هناك برامج مستمرة لدى الغرفة للتواصل مع السفارات والهيئات الدولية الموجودة في الدولة، وكذا الزيارات بيننا وبين السفراء والقناصل مستمرة، لافتاً إلى أن الغرفة حريصة على التعريف بنشاطاتها وبرامجها ودورها تجاه رجال المال والأعمال، واستقطاب المستثمرين للإمارة.