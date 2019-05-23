اتفاقية تأجير بين «دبي لخدمات الملاحة الجوية» و«مؤسسة مدينة الطيران»

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية اتفاقية تأجير مع مؤسسة مدينة دبي للطيران للمبنى الجديد لمركز دانز للتدريب للمركز الذي سيتواجد بمطار آل مكتوم الدولي.

قام بتوقيع العقد الذي تمتد مدته 5 أعوام محمد أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، بحضور سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وإبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وتستعد دانز لفتح أبواب مركز التدريب هذا العام. وسيقدم المركز العديد من البرامج المختصة في جميع عناصر التدريب التشغيلي لعمليات خدمات الملاحة الجوية. ويسعى المركز أيضاً إلى تقديم فرص التدريب وإكساب المهارات للراغبين في العمل في قطاع خدمات الملاحة الجوية إضافة إلى الموظفين العاملين بالفعل في القطاع والراغبين في تعزيز وتطوير كفاءتهم المهنية.

وقال محمد أهلي: تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرصاً على دعم تحقيق شعار سموه بتواصل العقول لبناء مستقبل أفضل، وبدعم مستمر من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تأتي هذه الخطوة المهمة، والتي تعد بمثابة وضع حجر الأساس لمركز دانز للتدريب، والذي سيكون صرحاً تدريبياً يتم تداول اسمه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم أحدث البرامج التدريبية في قطاع خدمات الملاحة الجوية، المتميزة بأعلى مستويات الجودة وأساليب التدريب المعاصرة.

وأضاف: سيفتح المركز أبوابه لجميع العاملين بالدولة إضافة إلى الكوادر الدولية، وبهذا نحرص على توفير أحدث فرص التدريب على أرض الإمارات. وتواجد مثل هذا الصرح يدعم جهودنا في تحضير قوة عاملة من أبناء وبنات الدولة مستعدة ومجهزة بالمهارات العالية، لمواكبة احتياجات العمل في قطاع سريع النمو مثل الملاحة الجوية، والذي يتطلب الابتكار والتطوير بصورة مستمرة.

وقال خليفة الزفين: إن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال: إننا لا نبني أكبر المطارات في العالم، بل نحن نبني عاصمة الطيران العالمية. وإنشاء مركز عالمي متخصص في التدريب في مجال الطيران ومطورة محلياً، ما هو إلا تطبيق لهذه الرؤية ما يؤسس إرثاً للاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارات. تفخر مؤسسة مدينة دبي للطيران بمساهمتها المرتبطة بمشروع مركز دانز للتدريب.