افتتاح مختبر أبوظبي لتحقيقات حوادث الطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتح سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني مختبر مسجلات الطيران الخاص بتحقيقات حوادث الطيران في مقر المبنى الرئيسي للهيئة في إمارة أبوظبي.

ويحتوي المختبر على معدات متطورة بالإضافة إلى برنامج إلكتروني متقدم يقوم بتحميل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية من مسجلات الطيران المثبتة على الطائرة (الصندوقين الأسودين)، وذلك من أجل استخدامها للتحقيق في أسباب الحوادث والوقائع الجوية للطائرات المدنية.

وقال سيف السويدي: إن المختبر يوفر إمكانية كبيرة لقطاع التحقيق في الحوادث الجوية لدى الهيئة للقيام بأعماله بشكل فعال وسلس، معتمداً على بيانات كثيرة يتم تسجيلها بواسطة مسجلات الطيران، وأن تغطية المختبر التي بلغت 97% من طرازات الطائرات العاملة في الدولة، سيمنح محققي حوادث الطيران لدى الهيئة القدرة على تحليل البيانات بشكل مستقل عن شركات التصنيع، ويمكنها من الخروج بنتائج تتعلق بأسباب وقوع الحادث بشكل علمي مبني على بيانات موثقة يتم الحصول عليها بواسطة أجهزة موجودة على المستوى الوطني، وهذا ما سيجعل الدولة ضمن الدول المتقدمة في مجال التحقيق في الحوادث الجوية».

وأضاف أن البيانات التي ستصبح متاحة للمحققين بعد تحميلها في المختبر، وتحليلها باستخدام أحدث البرامج التقنية على مستوى العالم، ستمكن المحققين من إنتاج محاكاة لرحلة الحادث الجوي يمكن مشاهدتها من زوايا مختلفة من داخل الطائرة وخارجها وعلى شاشة كمبيوتر دقيقة الوضوح، ما سيرفع نسبة التأكد من أسباب الحادث والعوامل المساهمة لأعلى درجات الثقة، وبالتالي ستكون التوصيات الناتجة عن التحقيق وثيقة الربط بالعيوب المكتشفة، وعند تطبيقها سيتم منع حوادث شبيهة في المستقبل ومن ثم تعزيز السلامة الجوية لأعلى مستويات السلامة الوطنية والدولية. كما أضاف أن خدمات المختبر إلى جانب الخبرات المتوفرة لدى الهيئة، يمكن تقديمها لخدمة الدول الشقيقة والصديقة.