اتفاقية بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«ضمان» لتعزيز التجارة العربية البينية

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية لإعادة التأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، المؤسسة متعددة الأطراف لتأمين مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى دعم نمو وتوسع الشركات المصدرة في الإمارات وزيادة التجارة بين الدول العربية والصادرات الإماراتية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع غير النفطية في الدولة وتحقيق رؤية 2021. وسوف تدعم الجهود المشتركة بين الاتحاد لائتمان الصادرات وضمان الأهداف المتمثلة في تشجيع النمو الاقتصادي في البلدان العربية، من خلال تبادل البحوث والمعلومات، وتقديم المساعدة التقنية إلى الوكالات العربية العاملة في مجال الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر والوكالات الوطنية لتأمين ائتمان الصادرات وكذلك التعاون مع المؤسسات العربية والدولية المشاركة في تشجيع وترويج الاستثمار والتصدير.

ووفقاً للبيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية التي تقدمها منصة CEIC والتي تمتلك فريقاً من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الذين يقدمون أكثر البيانات شمولية ودقة لاقتصاد أكثر من 200 دولة، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ليصل إلى 10.4 مليارات دولار في ديسمبر 2018. وتوفر هذه الأرقام فرصة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتعزيز الدعم الذي تقدمه إلى الشركات المحلية من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، وبالتالي توسيع أعمالها في الأسواق العالمية.

دعم توسع الأعمال

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم خطط توسع الأعمال التجارية الدولية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من خلال تغطية نسبة أعلى من المخاطر. وسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز وتمكين الشركات لاستكشاف المزيد من الفرص، وبالتالي توسيع نطاق وجودها الإقليمي والعالمي.

وقع مذكرة التفاهم، ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ وفهد الإبراهيم، المدير العام لـ«ضمان»؛ بحضور المهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال ماسيمو فالسيوني: سعداء بالتعاون مع شركة «ضمان»، ونحن على يقين من أن هذه الاتفاقية ستعمل على توسيع نطاق التجارة عبر الحدود. تدعم هذه الاتفاقية الدور الكبير الذي تقوم به الاتحاد لائتمان الصادرات في نمو اقتصاد دولة الإمارات من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية ودفع النمو بمختلف القطاعات التجارية. كما أنها تتيح للاتحاد لائتمان الصادرات تغطية المزيد من المخاطر التي من شأنها أن تساعد الشركات في الإمارات على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية.