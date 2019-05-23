«موانئ دبي العالمية» تبحث أطر الاستثمارات في البرازيل

المصدر: دبي- البيان

التقى إرنستو هنريكي فراغا أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» مؤخراً في العاصمة برازيليا.

وناقش الطرفان إطاراً تنظيمياً ثابتاً وفعالاً لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويسبق الاجتماع مباحثات يجريها بن سليم مع الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو خلال الزيارة.

ويشكل ميناء سانتوس البرازيلي التابع لموانئ دبي العالمية جزءاً رئيسياً من شبكة الموانئ التي يديرها المحفز الرائد للتجارة العالمية في المنطقة، حيث تملك المجموعة مصالح أساسية في أنحاء أمريكا اللاتينية، وتقدم خدماتها لمالكي البضائع وشركات الشحن، انطلاقاً من خمس بوابات رئيسة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية في كلّ من بوسورجا بالإكوادور، وكالاو وبايتا في بيرو وسان أنطونيو وليركين في تشيلي؛ ولها أيضاً عمليات في الأرجنتين وجمهورية الدومينيكان.