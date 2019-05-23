20 مليون مشاهدة للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وصول عدد مشاهدات صفحات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة ووصول عدد مستخدمي البوابة إلى ما يقارب 7.5 ملايين مستخدم، كما وصل عدد الجلسات التي قضاها المستخدمون على البوابة إلى ما يقارب 12 مليون جلسة خلال عامين من انطلاق نسختها الجديدة في أبريل 2017، وإثرائها بالمحتوى وإجراء التحديثات المستمرة عليها على مدار الساعة.

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن هذه الأرقام تعكس الحضور الإلكتروني للدولة في عصر التحول الرقمي، حيث تؤدي البوابة دور العنوان الرسمي للدولة في عالم الشبكة المعلوماتية، ويزورها كل من يهتم بمعرفة المعلومات عن الخدمات والمشاريع والسياسات والقوانين في الإمارات.

وأضاف: ترسخت مكانة البوابة الرسمية «حكومة.إمارات» منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2011، ومع العمل الحثيث والمتواصل من فريق الهيئة على إثرائها وتعزيز محتواها، فقد أصبحت مصدراً معلوماتياً مركزياً يهمّ شرائح المجتمع كافة.

ومع إطلاق القيادة الرشيدة لمبادرة الحكومة الذكية في 2013، تعزز دور البوابة كمحطة متكاملة للخدمات والمعلومات الحكومية والمشاركة الإلكترونية، بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا. وقد بلغ عدد زائري البوابة من خارج الدولة أكثر من 2.7 مليون زائر.

الأعلى مشاهدة

وجاءت صفحة «الاستعلام عن التأشيرات ورسومها» في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة «ضريبة القيمة المضافة»، ثم صفحة «قوانين وأنظمة العمل». وتعززت مكانة البوابة على محركات البحث حتى باتت تظهر في مقدمة نتائج البحث بالنسبة للعديد من الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المتعاملون في بحثهم عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 82% تقريباً من المستخدمين يذهبون إلى البوابة عن طريق محركات البحث، كما أظهرت أن 37% تقريباً من مستخدمي البوابة يأتون إليها من خارج الدولة، ومعظمهم في الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر. وفيما يخص اهتمامات مستخدمي البوابة، فقد تركزت المصطلحات التي بحثوا عنها على محرك البحث الداخلي للبوابة في نطاق التأشيرات والوظائف والضرائب.

تحديثات

وأعادت الهيئة العامة بناء البوابة وفق أحدث المعايير في أبريل 2017. وكان فريق البوابة قد أجرى العديد من اختبارات تجارب المستخدمين لرصد احتياجاتهم وإدخالها ضمن متطلبات العمل للنسخة الجديدة، وذلك في مجالات مثل المحتوى والتصميم وسهولة الوصول للمعلومات والخدمات لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما أصحاب الهمم.

حملة ترويجية

وفي مايو 2018، أطلقت الهيئة حملة ترويجية تهدف إلى إثراء وتطوير محتوى البوابة بحيث يشارك المتعاملون والمستخدمون في تقديم الملاحظات والتعليقات على محتوى البوابة. وحققت الحملة نتائج متميزة، حيث تلقى فريق إدارة محتوى البوابة خلال 2018 أكثر من 16 ألف مشاركة وتمت إضافة وتحديث أكثر من 100 موضوع.

ونظراً لنجاح الحملة، تقرر استمرارها خلال العام الجاري لتكون إحدى قنوات التواصل بين المتعاملين والقائمين على البوابة، والاطلاع دائماً على اهتمامات الناس وتوجهاتهم. وتتكون البوابة من 4 أبواب رئيسية تشمل باب المعلومات والخدمات، وباب عن الدولة وتاريخها، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام.