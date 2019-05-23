«أرامكو» تبدأ تجارة الوقود من الفجيرة والولايات المتحدة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

بدأت شركة أرامكو السعودية تجارة الوقود من ميناء الفجيرة، وعينت وحدة من خمسة من تجار الوقود في مكتبها الجديد في الميناء، أكبر مركز لتخزين النفط ومنتجات الوقود في الإمارات.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الوحدة الجديدة تعرف باسم «أرامكو تريد» وبدأت في إبرام الصفقات من الشهر الجاري في الفجيرة. وتستهدف شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تجارة 6 ملايين برميل من منتجات النفط بحلول عام 2020، وتتوسع في عملياتها بالبيع والوصول إلى موارد جديدة من الغاز الطبيعي السائل.

وقد أبرمت الشركة اتفاقاً لشراء حصة في محطة تكساس لتصدير الغاز الطبيعي السائل التابع لشركة سيمبرا للطاقة، مما يعطيها موضع قدم في تجارة الغاز العالمية سريعة النمو. وتعد الصفقة أول دخول لشركة أرامكو في مجال إنتاج النفط أو الغاز خارج المملكة العربية السعودية.

ويمكن لشركة أرامكو أن تشحن الغاز الطبيعي السائل إلى محطات الطاقة في السعودية أو الاتجار به في السوق العالمية. وقعت أرامكو وشركة سيبمبرا اتفاقية مبدئية لتشتري أرامكو 25% من المحطة، غير أن قيمة الصفقة لم تعلن.