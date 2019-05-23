4 مليارات درهم صفقات عقارية منذ بداية شهر رمضان

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

واصلت السوق العقارية في دبي تحقيق مستويات أداء مستدامة خلال شهر رمضان الكريم، إذ سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عمليات شراء واسعة من مستثمرين محليين ودوليين تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 4.1 مليارات درهم منذ بداية الشهر الفضيل حتى أمس.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات الدائرة، فقد ذهبت حصة الأسد من مبيعات العقارات إلى سوق صفقات بيع الشقق السكنية والتجارية، إذ بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم توزعت على 591 مليون درهم للشقق السكنية والتجارية الجاهزة، و1.6 مليار درهم الشقق السكنية والتجارية قيد الإنجاز.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي على اختلاف وتنوع استخداماتها أكثر من 1.6 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الفلل السكنية أكثر من 328 مليون درهم خلال الفترة المذكورة. وتركزت صفقات شراء الأراضي في مناطق مجمع دبي للاستثمار الأول والثاني والثنيه الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد وند حصة ونخلة جميرا والقوز الصناعية والثانية والمركاض ووادي الصفا 6 وجبل علي الصناعية الأولى، بينما تركزت صفقات شراء الوحدات السكنية في مناطق برج خليفة المركاض مرسى دبي نخلة جميرا الخيران الأولى جميرا الأولى الخليج التجاري حدائق الشيخ محمد بن راشد البرشاء جنوب الرابعة.