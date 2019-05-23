أحمد بن سعيد: التوترات تحتم تطوير مسارات جديدة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة تجعل تطوير مسارات جديدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على الأسواق الرئيسية مثل الصين وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وشدد في تصريحات لمجلة ميد على أهمية نموذج سياسة الأجواء المفتوحة التي وصفها بـ«العلامة الإيجابية»، موضحاً «عند التحدث إلى أي جهة أخرى في العالم، نلمس تأكيداً على نجاح هذا النموذج، كما تساهم في قدوم 90 مليون مسافر سنوياً إلى مطار دبي».

وأضاف أن ما حققته طيران الإمارات من إنجازات كشركة عالمية وضع دبي على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول العالم تتيح استمرار عجلة النمو ليس للشركة فقط، وإنما لدبي والإمارات.

وقال إن الاستثمار في البنية التحتية ذات المستوى العالمي كان عاملاً حاسماً في نجاح دبي في حقل الطيران، لكن الخدمة التي تقدمها الشركة على قدر مساو من الأهمية، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا جزء أساسي من المعادلة، والتركيز عليها سيوفر الكثير من التكاليف في المستقبل. وأضاف أن أسعار الوقود والعملة عامل رئيسي في ربحية شركات الطيران، كما أن تغير المناخ وارتفاع التكاليف يمثلان تحديات كبيرة لقطاع الطيران، والاستجابة بفعالية لهما ليست سهلة وتتطلب عملاً حاسماً.

ويعتبر أحمد بن سعيد من أكثر الأسماء تأثيراً في مجال الطيران العالمي.