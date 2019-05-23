المستثمرون الإماراتيون الأكثر تفاؤلاً عالمياً

المصدر: دبي- البيان

كشف الاستبيان الفصلي الجديد الذي أجرته «يو بي إس» العالمية لإدارة الثروات، عن تفاؤل المستثمرين الإماراتيين حيال الاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة، وأعرب 83 % عن تفاؤلهم بالاقتصاد المحلي، وأكد 78 % منهم تفاؤلهم حيال الاقتصاد العالمي، واتّسمت الإمارات بأكثر الأجواء إيجابية بين جميع المناطق التي شملها الاستبيان.

ورصد الاستبيان الذي أجرته المؤسسة تحت عنوان «استبيان مزاج المستثمرين» بمشاركة 3600 مستثمر ورائد أعمال في 17 دولة، تمتّع المستثمرون الإماراتيون بآراء متفائلة حيال الأسهم، حيث أعرب 80% من المشاركين عن تفضيلهم للاستثمار في الأسهم المحلية.

كما أنّهم من الفئة التي يُرجح اعتزامها القيام باستثمارات إضافية (62%)، وقد جاؤوا في المرتبة الثانية في ذلك بعد المستثمرين من أمريكا اللاتينية (66%). وتمثّلت أكبر مخاوف المستثمرين الإماراتيين في احتمالية اندلاع حرب تجارية عالمية وتقلبات السوق والتضخم، وحافظت الموجودات النقدية لدى المستثمرين على مستوياتها المرتفعة أيضاً بمعدل 32%.

وقال علي جانودي، المدير الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «يو بي إس» العالمية لإدارة الثروات: «إنّ هذا القدر من التفاؤل المقترن بالرغبة القوية في الاستثمار من قبل المشاركين من دولة الإمارات، يعتبر مشجعاً للغاية، إذ تؤكّد النتائج رؤيتنا بوجوب اعتبار الإمارات منطقة نمو لأعمالنا».

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