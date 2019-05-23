الإمارات السابعة عالمياً في الإنتاجية بمؤشر المرونة العالمي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

احتلت الإمارات المركز 33 عالمياً في مؤشر المرونة العالمي 2019، الذي أصدرته شركة (إف إم جلوبال) للتأمين والحماية من المخاطر التي تتخذ من مدينة رود ايلاند الأمريكية مقراً لها والذي ضم 130 دولة.واحتلت الدولة المركز 7 في مؤشر الإنتاجية الفرعي، والمركز 13 في مؤشر حوكمة الشركات، والمركز 17 في جودة البنية التحتية، والمركز 19 في مؤشر سلسلة التوريد، والمركز 15 في مؤشر شفافية سلسلة التوريد والمركز 26 في مؤشر النزاهة ومكافحة الفساد، والمركز 32 في مؤشر الاقتصاد الفرعي.

ويُستخدم مؤشر المرونة الاقتصادية للدلالة على حيوية وقدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات في الاقتصاد العالمي والمرونة في امتصاص آثار الصدمات الخارجية خاصة في ظل تشابك الاقتصادات الدولية، استناداً إلى اعتبارات عدة منها حصة الفرد من الناتج المحلي والمخاطر السياسية والتعرض للكوارث الطبيعة ونوعية إدارة الكوارث والسيطرة على الفساد وجودة البنية الأساسية وجودة سلسلة التوريد المحلية، ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلباً في أنشطة الأعمال.

واحتفظت النرويج بمركزها الأول تليها الدنمارك (2)، سويسرا (3)، ألمانيا (4)، فنلندا (5)، السويد (6)، لوكسمبورغ (7) والمملكة المتحدة (10).

ومن الدول العربية حلت عمان في المركز 51 والبحرين 53 والسعودية 55 والكويت 69 والأردن 91 ولبنان 124.