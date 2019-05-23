«الإقامة الدائمة» يعزز موقع الإمارات قوة ناعمة في العالم

المصدر: متابعة ـ القسم الاقتصادي

أشاد مسؤولون ورجال أعمال باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة.

وقالوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن النظام الجديد يسهل مزاولة الأعمال، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين والموهوبين، ويخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية.

وأشاروا إلى أن المبادرة تعزز موقع الإمارات كقوة ناعمة في المنطقة والعالم، متوقعين أن يسهم القرار في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية إلى الدولة.

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