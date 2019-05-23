الترويج لـ«دبي للسلع» بالسويد وبريطانيا والصين

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، استكمال 3 حملات ترويجية دولية بنجاح خلال هذا الشهر بعد جولات شملت السويد والمملكة المتحدة والصين لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة الحرة للشركات الراغبة بالتوسع في الأسواق العالمية عبر دبي. وزار فريق من الإدارة العليا للمركز مدينتي جوتنبرج وستوكهولم في السويد للمرة الأولى في إطار برنامج الحملات الترويجية الدولية المباشرة «وُجد من أجل التجارة».

وأقيمت الفعاليات بالشراكة مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي، وبدعم من سفارة الإمارات في السويد والسفارة السويدية في الدولة.

وشهدت فعاليات الحملة الترويجية في السويد حضور 80 شخصية من أبرز الخبراء وروّاد الأعمال السويديين الذين ناقشوا العديد من القضايا المتنوعة شملت النمو الاقتصادي في إمارة دبي والحوكمة والأطر التنظيمية والتبادل التجاري؛ بالإضافة إلى التركيز على البنية التحتية والمنتجات والخدمات التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة. وكانت العاصمة البريطانية لندن المحطة التالية على جدول برنامج الحملات الترويجية الدولية المباشرة «وُجد من أجل التجارة». وشهدت فعاليات جولة لندن التي أقيمت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة لندن، حضور أكثر من 100 من أبرز الشركات البريطانية الرائدة لمناقشة فرص النمو الواعدة التي تتيحها دبي.

وتركّز النقاش على دور مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره مركزاً تجارياً محورياً وبوابة عبور إلى أهم مناطق التدفقات التجارية العالمية، لاسيما في ظلّ الأجواء الاقتصادية الحالية والتطورات الناتجة عن «بريكسيت». ويذكر بأن مركز دبي للسلع المتعددة يضم حالياً أكثر من 1400 شركة بريطانية مسجلة.

وقال أحمد بن سُليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: تكلّلت زيارتنا الأولى إلى السويد بالنجاح والإقبال المتميز، ونتطلع قدماً إلى تكثيف جهود التعاون مع مجتمع الأعمال السويدي، وبناء شراكات واعدة في هذه السوق الأوروبية الجديدة. وأضاف: مع التوقعات بوصول التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المتحدة إلى نحو 121 مليار درهم بحلول 2020، كان من الضروري تخصيص زيارة ثانية إلى لندن هذا العام، حيث يقدم المركز للشركات البريطانية فرصة غير مسبوقة لتوسيع أعمالها.

وتلقّى المركز دعوة من الحكومة الصينية للمشاركة والتحدث في المنتدى الدولي لتنمية مناطق التجارة الحرة في مقاطعة هينان. وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دبي للسلع" : أصبح المركز مركزاً تجارياً محورياً وحلقة وصل حيوية جداً للتبادل التجاري والعلاقات الواعدة بين الإمارات والصين.