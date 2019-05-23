إمباور: توفير خدمات التبريد لأهم 7 قطاعات رئيسية بدبي

المصدر: دبي- البيان

توفر مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» خدمات تبريد المناطق لأهم 7 قطاعات رئيسية في دبي؛ حيث شملت خدمات التبريد التي تقدمها «إمباور»، 71% للمباني السكنية، 15% للمباني التجارية 11% للفنادق و3% الباقية شملت المستشفيات والمباني التعليمية والجامعية، ومراكز تسوق ومصانع بإجمالي 1090 مبنى.

وتعد أنظمة تبريد المناطق، الخيار الأفضل لمختلف هذه القطاعات المهمة في الدولة؛ حيث إنها تساهم في الحفاظ على البيئة، من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن إمباور تعمل على دعم جميع المشاريع العملاقة في دبي، ولاسيما قطاع الفنادق والمستشفيات والمشاريع السكنية، عبر تزويدها بأنظمة تبريد تعمل بكفاءة عالية، وتحافظ على البيئة.

كما أن تنوع قاعدة المتعاملين والقطاعات الرئيسية التي تخدمها إمباور كان أحد أبرز العوامل لتصميم الدليل الإرشادي العالمي لمالكي الأبنية في العالم والنسخة المحدثة من الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق، حرصاً منا على تعزيز الوعي لدى المهتمين من مصممي وملاك المباني في إمارة دبي، وصولاً إلى المستفيدين من مختلف أنحاء العالم».