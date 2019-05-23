لوتاه للتطوير العقاري تطلق مشروع ليفينج جاردن

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة لوتاه للتطوير العقاري، عن أحدث مشاريعها السكنية «ليفينج جاردن»، والتي تنوي إنشاءها في قرية جميرا سيركل. ويعد المشروع الجديد أحدث إضافة إلى مجموعة لوتاه للتطوير العقاري، ويتميز بالوحدات السكنية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة والمستدامة في دبي، والتي تقدم للسكان ليس مجرد منزل، وإنما أسلوب حياة.

يمكن للسكان سواء كانوا أفراداً أو عائلات الاختيار من بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة تتراوح مساحاتها من 300 قدم مربعة إلى 1200 قدم مربعة مبنية من قبل الخبراء وبأسعار مناسبة. وقال صالح عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي للشركة : «إن ليفينج جاردن هي تأكيد جديد لالتزام لوتاه بأن تكون الشركة الرائدة في تطوير أسلوب الحياة وقائدة الابتكار في قطاع التطوير العقاري.