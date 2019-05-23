«هينلي وشركاه»: البطاقة الذهبية تطور إيجابي في مجال الاستثمار

المصدر: دبي- البيان

وصف فيليب أمارانتي، رئيس مكتب هينلي وشركاه في الشرق الأوسط والمتخصصة في برامج الإقامة والمواطنة من خلال الاستثمار الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية مؤخراً لمنح المستثمرين والكفاءات الاستثنائية إقامة دائمة ضمن نظام (البطاقة الذهبية) في مجموعة متنوعة من القطاعات والتخصصات، بأنها جيدة وتمثل تطوراً إيجابياً في مجال الاستثمار.

وقال: «حققت دولة الإمارات نجاحاً عالمياً غير مسبوق في مجال الاستثمار للمؤسسات والشركات، وسينتقل هذا النجاح بهذه الخطوة إلى مستوى جديد، عبر تشجيع أعداد محدودة من رواد الأعمال وكبار المبتكرين على اختيار دولة الإمارات كقاعدة ومنطلق لأعمالهم».

وأضاف: «تعد القطاعات والتخصصات التي تندرج تحت هذا النوع الجديد من تأشيرات الإقامة حيوية للغاية لتحقيق أهداف رؤية 2030، ولاسيما على صعيد تنويع اقتصاد الإمارات، وضمان قدرتها التنافسية على المستوى العالمي. وتشير هذه السياسة الجديدة بوضوح إلى أن رواد الأعمال المتميزين بات بإمكانهم الآن إرساء أسسهم وترسيخ وجودهم على الصعيدين الشــخصي والمهني في الإمارات، والمساهمة في تحقيق قيمة استراتيجية مستــمرة وطويلة الأجل للبلاد».