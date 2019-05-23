عبدالله المناعي: القرار يعزز جهود الدولة لاستقطاب العقول

قال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، إن دولة الإمارات قد غدت تحت ظل قيادتنا الرشيدة مركز جذب عالمياً لأصحاب المواهب والمستثمرين والأفراد الطامحين لتحقيق أحلامهم من كافة أرجاء العالم، حيث احتلت دبي على سبيل المثال لا الحصر المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في جاذبيتها للمواهب والقوى العاملة، وذلك حسب نتائج مسح عالمي نشرته مجموعة بوسطن الاستشارية بالتعاون مع شبكة «نتوورك»، التي تضم 50 موقعاً للتوظيف واستقطاب المواهب حول العالم، كما يعيش في الدولة مئات الآلاف من الشباب الموهوبين من شتى أرجاء العالم يعملون بتناغم وانسجام لتحقيق «الحلم الإماراتي» المتمثل في عيش حياة كريمة مزدهرة ومليئة بالفرص التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة من دول العالم.

وأكد المناعي، أن هذا القرار يعزز جهود الدولة التي عملت طوال السنوات الماضية على استقطاب العقول، وفتح الأبواب على مصراعيها للمتميزين الساعين لتحقيق طموحاتهم، وجعلهم جزءاً أساسياً من عملية التنمية المستدامة، بما يجسّد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دولة الإمارات منارة علم ومعرفة.