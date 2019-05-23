استكمال 85 % من برج «عزيزي بلازا» في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

حققت «عزيزي للتطوير العقاري» تقدماً في إنجاز الأعمال الإنشائية لمشروع «عزيزي بلازا» وهو أحد الأبراج السكنية الـ 22 التي تطورها الشركة في منطقة الفرجان.

وأعلنت عن استكمال المشروع بنسبة 85% حيث تسير بقية الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني لتسليم البرج الربع الثالث 2019.

وساهم تعاون «عزيزي للتطوير العقاري» مع مقاولين معروفين في استكمال 76% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية و66% من أعمال الواجهة الخارجية و36% من التشطيبات الخارجية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة : يشكل اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع 85% دليلاً ملموساً على التزامنا بتسليم مشاريعنا في مواعيدها المقررة الأمر الذي تجلى واضحاً في عام البناء.