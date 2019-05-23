إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»

المصدر: دبي- البيان

فازت 3 شركات ناشئة، بجائزة مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، بنسختها الرابعة، التي أطلقتها «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع دبي الذكية، وبدعم من دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك على هامش فعاليات منتدى «إنتربرايز أجيليتي 2019»، لرواد الأعمال في الشرق الأوسط.

وتلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، مع إقفال باب الترشيح، أكثر من 250 فكرةً مبتكرة حول تقنيات بلوك شين والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتمنح المسابقة رواد الأعمال، فرصة مميزة ليصبحوا جزءاً من استراتيجية دبي، الهادفة إلى جعل الإمارة منصة عالمية للأعمال القائمة على الابتكار.

وبعد عملية الاختيار التي شملت تقييم 50 طلباً في المرحلة الأولية، تأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية النهائية، التي شهدت فوز ثلاث شركات ناشئة بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي على التوالي «ديناري كاش»، وهو تطبيق للهاتف المحمول، يساعد العمال الأجانب على تحول الأموال دون رسوم، و«عربي» منصة عالية المواصفات، توفر برنامجاً لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، و«إكسبينس» حساب مصرفي ذكي للأعمال الرقمية فقط، مصمم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.

ومع إعلان النتائج، أصبحت الشركات الناشئة الثلاث الفائزة في المسابقة، أعضاء في مجتمع دبي للمشاريع الناشئة.