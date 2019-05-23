تميز رقمي لبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي- البيان

يحظى بنك الإمارات دبي الوطني، بتقدير متواصل على مستوى القطاع المصرفي، وذلك تقديراً لريادته في الابتكار الرقمي، والذي تجلى مؤخراً في فوزه بثلاث جوائز، خلال حفل توزيع «جوائز انفوسيس للابتكار بين عملاء فيناكل 2019».

وتأتي الجوائز تكريماً لإمكانات بنك الإمارات دبي الوطني الأفضل ضمن فئتها على صعيد الابتكار السحابي، وهيكلية برمجة واجهة التطبيقات، والمنصات المالية، والتي تخضع باستمرار لتحسينات دورية في إطار برنامج التحول الرقمي، الذي رصد له البنك استثماراً قدره مليار درهم.

وفي فئة «أفضل ابتكار قائم على برمجة واجهة التطبيقات»، حظي البنك بالتكريم عن مبادرته التي حملت اسم «بوابة»، واستهدفت تأسيس منصة شاملة للعمليات «المصرفية كخدمة». وتضمن ذلك إطلاق مبادرة مخصصة لاختبارات برمجة واجهة التطبيقات في عام 2018، في إطار مساعيه لترسيخ مكانة البيئة السحابية كعنصر رئيسي في منظومته المؤسسية.

وفي غضون 10 أشهر فقط، نجح البنك بمفرده في تأسيس أكثر من 250 واجهة لبرمجة التطبيقات، ويطمح إلى رفع هذا العدد حتى 600 واجهة بحلول نهاية العام 2020. وبذلك، يتسنى لبنك الإمارات دبي الوطني إطلاق الابتكارات المتسارعة عبر منصة داخلية سريعة وقابلة للتطوير في الوقت الذي يبرم فيه شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية ونماذج التوزيع خارجياً.

وفاز البنك أيضاً بجائزتي الوصيف من «إنفوسيس فيناكل»، ففي فئة «التحول الرقمي السريع»، حظي البنك بالتكريم الرفيع عن «برنامج توحيد العمليات الأساسية»، مبادرة فيناكل، التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وستشهد توحيد جميع كيانات بنك الإمارات دبي الوطني وأسواقه ضمن إصدار واحد محدث من حلول فيناكل في عام 2020، وقد بدأ ذلك من سنغافورة في شهر نوفمبر الماضي. وتلقى بنك الإمارات دبي الوطني جائزة الوصيف أيضاً عن فئة «الابتكار في العمليات»، في أعقاب طرح برنامج شامل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وجاء البرنامج الذي استغرق استكماله ثلاثة أشهر فقط بالاستفادة من إمكانات فيناكل، ليضمن تطبيق متطلبات الضريبة بسهولة للعملاء عقب تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً لضريبة القيمة المضافة مطلع العام الماضي.