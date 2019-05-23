سوق رمضاني ليلي «افتراضي» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شوبنيك.كوم، متاجر التجزئة على الإنترنت في الإمارات، سوقاً ليلياً افتراضياً لشهر رمضان، يقدم للعملاء خصماً بنسبة 10 ٪ على المشتريات الأساسية عند التسوق بين الإفطار والسحور.

وهذا العرض، هو أحد العروض الجديدة والموسمية المقدمة من هذه المتاجر، والتي تشمل خصومات سخية على مجموعة من الاحتياجات الضرورية، وعروض وجبات الإفطار المناسبة، بدءاً من 5 دراهم، وخصومات خاصة لعملاء الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، واتصالات سمايلز.

وقال راهول دوراجكار، المدير التنفيذي في شوبنيك.كوم: رمضان موسم خاص للغاية لسكان الإمارات والمنطقة، لذا، يقدم سوق رمضان الليلي لدينا، عروضاً خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات على مدار الشهر الكريم.

ويحصل العملاء الذين يقومون بعمليات الشراء بين الساعة 7 مساءً و7 صباحاً خلال شهر رمضان، على خصم إضافي بنسبة 10 ٪ على جميع احتياجاتهم الأساسية، عند استخدام رمز العرض الترويجي RAMADAN10 أثناء الخروج. كما يقدم الموقع مجموعة من وجبات الإفطار، تحتوي على 3 أنواع من الفاكهة، وكيس من التمر والماء وعصير، مقابل 4،99 دراهم فقط.

وهناك أيضاً خصومات تصل إلى 52 ٪ على العديد من المنتجات المنزلية. تشمل المنتجات شراب الورد والخضراوات المعبأة مسبقاً، والشوكولاتة الفاخرة والمنظفات متعددة الأغراض.

يحصل عملاء بنك الإمارات دبي الوطني على خصم بنسبة 20 ٪ على منتجات السوبر ماركت والألعاب والأزياء والأكسسوارات، بينما يحصل مستخدمو اتصالات سمايلز على خصم 20 ٪ على مشتريات السوق الليلي ووجبات الإفطار الأساسية، ومنتجات السوبر ماركت والألعاب والأزياء. ولعملاء بنك أبوظبي التجاري، هناك خصم 10 ٪. ويمكن لموظفي العربية للطيران، الاستفادة من خصم 25 ٪ على محلات السوبر ماركت والأزياء. وتم تزويد كل مؤسسة برموز تسوق قابلة للمشاركة، للاستفادة من هذه العروض. ويقدم المتجر أكثر من 15000 منتج من أفضل العلامات التجارية.